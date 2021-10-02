أمن سوهاج يكثف جهوده لفك لغز العثور على جثة طالب مشنوق داخل ماكينة ري



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما شمال سوهاج يفيد بالعثور على جثة طالب في منتصف العقد الثاني من العمر مشنوقة ومدلاة من سقف غرفة ماكينة ري ري بمنطقة زراعية بدائرة المركز.



انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له الى موقع الحادث وتبين وفاة طالب يدعى: ا م"16 عام، وبالمعاينة وجدت الجثة معلقة بحبل في سقف غرفة ماكينة ري وسط الزراعات، وملفوف حولها حبل وتتدلى من سقف الغرفة ويرجح أن تكون عملية انتحار.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



عثر أهالي مركز طما شمال سوهاج اليوم على جثة طالب معلقة وملفوف حول الرقبة حبل داخل غرفة ماكينة ري في احد قرى المركز، وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.