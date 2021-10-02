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قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم لـ القاضى: "مش عايز محامي" (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:24 م
قاضي المحاكمة
قاضي المحاكمة
الفيوم : ريهام على
نظرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، بمحافظة الفيوم،اليوم السبت، برئاسة المستشار ياسر محرم،رئيس المحكمة وعضويه المستشارين على لاشين، وفوميل لبيب، محاكمة المتهم بقتل زوجته واولادة لـ 6 فى سحور رمضان الماضى بمنزلهما بالفيوم.

وخلال جلسة المحاكمة لم يكن مع المتهم محامى للدفاع عنه فسأل رئيس المحكمة، المتهم أين محاميك، فأجاب المتهم قائلا:" ممعيش محامى..وأنا مش عايز محامى ومتأجلش أفصل فيها النهاردة ".

ونظرا لعدم جواز الفصل فى قضية دون محامى عن المتهم فقرر المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا انتداب محامى للدفاع عن المتهم وتأحيل الجلسة.

تعود تفاصيل القضية عندما قام زوج بذبح زوجته وأبناءه وتوجه بعدها للمخبز، وبعدما عقد العزم على شنق نفسه على ذلك وجهز حبل من أجل هذا الغرض وربطه بالسقف، تراجع وسلم نفسه للشرطة وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم.

كان اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، أن ذاك قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بلاغا من مركز شرطة أطسا، بالعثور على جثة سيدة و6 أطفال أعمارهم متفاوتة داخل مسكن بقرية الغرق البحرى، دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم فرض سياج أمنى، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "ع" صاحب مخبز فجر اليوم، بذبح زوجته وأبناءهما، لخلافات أسرية، ثم توجه إلى فرن عيش فينو، مستأجره من أحد اهالى القرية، وأشعل النيران بالفرن محاولا الانتحار، لكنه تراجع واتصل بالأجهزة الأمنية وسلم نفسه،وتبين أن المجنى عليهم هم كل من " مها ع ع " زوجة المتهم والأبناء " أحمد " و"محمد" و" يوسف" و" ألاء" والتوأم " معتصم" و"بلال" 8 أشهر، فيما أمرت النيابة العامة، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بنقل جثامين ربة منزل وستة أطفال إلى مشرحة مستشفى الفيوم، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على المتهم لحين إجراء تحقيق معه.
قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم لـ القاضى: "مش عايز محامي" (فيديو)
قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم لـ القاضى: "مش عايز محامي" (فيديو)
قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم لـ القاضى: "مش عايز محامي" (فيديو)
قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم لـ القاضى: "مش عايز محامي" (فيديو)

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