الرئيس السيسي يُكرم شهداء الواجب من رجال القضاء (فيديو)

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسماء شهداء الواجب من رجال القضاء في احتفالية يوم القضاء المصري، وهم "المستشار هشام محمد زكي بركات، النائب العام، والمستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد مروان عبد الله عرفة، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، والمستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، والمستشار مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، والمستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية".



ونظمت وزارة العدل، احتفالية كبرى بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصري يكون في الأول من أكتوبر من كل عام.



وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.



وفي سياق متصل وتزامنًا بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

