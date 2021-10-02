كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمشاجرة بالمرج



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بأعيرة نارية " خرطوش " وتوفى متأثرًا بإصابته.

مشادة كلامية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و( مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المتوفى محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة" – ظرف فارغ من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.