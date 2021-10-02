جامعة سوهاج تعلن تنظيم مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني واختيار أفضل ٣ كليات





وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تطوير الكتاب الجامعي وتطبيق الكتاب الإلكتروني، بدءاََ من العام الدراسى الجديد ٢٠٢١ ٢٠٢٢ م.



وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المسابقة جاءت تنفيذاَ لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي على كافة المستويات، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية تتيح فرص تعليم موحدة لجميع الطلاب، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة يتواصل خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس، عن طريق إتاحة المعلومات والفيديوهات والصور الخاصة بالمقرر الدراسي



جدير بالذكر أنه سيتم اختيار أفضل ٣ كليات ومنحهم مكافأة مالية من خلال احتساب النسبة المئوية للمقررات المرفوعة من مجموع المقررات المطلوبة من كل كلية، إلى جانب إعلان أسوأ ٣ كليات وحجب صرف مستحقاتهم المالية من رسوم الكتاب الجامعي، لحين استكمال رفع المقررات المطلوبة



أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، انطلاق مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني بجميع الكليات، والتي ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، لاختيار أفضل وأسرع ٣ كليات انتهوا من رفع الكتب الإلكترونية للمقررات الدراسية بمختلف الأقسام، وإعلان جداول المحاضرات على منصة العملية التعليمية (L. M. S).