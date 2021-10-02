إخماد حريق اندلع بمحل أسفل كوبري الجيزة المعدني

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في محل ساعات بمنطقة الجيزة، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد المحال التجارية أسفل كوبري الجيزة المعدني.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

