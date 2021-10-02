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سامح حسين يهنئ زوجته بكلمات رومانسية بمناسبة عيد زواجهما

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:52 م
سامح حسين و زوجته
سامح حسين و زوجته
أروي حمدي
أحتفل الفنان سامح حسين بعيد زواجه الحادي عشر حيث نشر صورة جديدة له برفقت زوجته عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".


وعلق عليها قائلة "الحمد الله عيد جوازنا الـ11 كل لحظه وانتي أجمل وأطيب وأغلي "وسام" في حياتي يارب العمر كله وانتي معايا وحبيبتي".


ومن جانب أخر شارك الفنان سامح حسين في مسلسل "واكلينها والعه" الجزء الثاني وهو من بطولة شريف رمزي، سامح حسين، مي سليم، إنجي وجدان، خالد عليش، وهو من إخراج تغريد العصفوري، ومن تأليف سمر طاهر

الكلمات المفتاحية

يهنئ زوجته بمناسية عيد زواجهم مسلسل واكلينها والعه الفنان سامح حسين الفجر الفني

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