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ضبط مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص في القاهرة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:32 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبدالحفيظ
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (5٫300 طن "لحوم مفرومة – مقطعات لحوم – دهون" - 4٫190 طن "لحوم مجمدة" بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مصنع لفرم وتعبئة اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

مصنع اللحوم القاهرة

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