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عاجل.. وزير الصناعة: خطة مع هيئة الشراء الموحدة لدعم الأطباء الشبان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على وضع خطة عمل لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأطباء الشبان، مشيرة إلى أن خطة العمل تتضمن إقامة سلسلة من المعارض المتخصصة بالقاهرة وعدد من المحافظات الرئيسية، لتوفير التجهيزات الطبية للأطباء ومراكز الآشعة، وإتاحتها من خلال برامج تمويلية ميسرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة الأطباء.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الأطباء الشبان، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض، والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي، والدكتور يوسف حمزة أمين عام اتحاد المهن الطبية.

 

 وقالت الوزيرة أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع الأطباء الشبان على بدء حياتهم العملية فى مصر من خلال الاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم الشباب، مشيرةً إلى ان التوجهات الحالية للبنك المركزي بزيادة محفظة التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% تسهم في توفير برامج تمويلية بشروط ميسرة للشباب في مختلف القطاعات الانتاجية.

 

وأضافت جامع إلى أن سلسلة المعارض المقررة في اطار المبادرة ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم البدء بتنظيم معرض لمحافظات القاهرة الكبرى ثم الانتقال لعدد من محافظات الوجه البحري والصعيد.

 

واوضحت الوزيرة أن الجهات التي ستشارك بهذه المبادرة تشمل الشركات المصنعة والمستوردة للتجهيزات الطبية والمؤسسات التمويلية بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك المصرية.

 

 ومن جانبه أشاد اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بالدور الهام لوزارة التجارة والصناعة في توفير احتياجات القطاع الطبي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وفى نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية لقطاع المستلزمات الطبية المصرية بالأسواق العالمية .

 

 وأضاف زيدان أن هناك فرصة لكافة الشركات المتعاملة مع هيئة الشراء الموحد للمشاركة مبادرة دعم الأطباء الشبان والبالغ عددها حوالى 200 شركة محلية وأجنبية متخصصة فى مجال التجهيزات الطبية ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة المنتجات للأطباء في إطار المبادرة بأسعار التعاقد بين هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة.


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وزيرة الصناعة هيئة الشراء الموحد نيفين جامع دعم الاطباء الاطباء

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