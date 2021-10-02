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أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 35577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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