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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:34 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات الصحراوي جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين بدائرة مركز أطفيح.

تبين بالفحص تحت إشراف العقيد تامر صالح وبقيادة الرائد عبد الحليم الجيار أنه أثناء سير سيارة ملاكي قادمة من المنيا اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات مفرقة بالجسم، نُقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، ودفع مدير المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام السيارة نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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مستشف غصابة 5 الكريمات

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