تشكيل مانشستر يونايتد لموقعة إيفرتون.. رونالدو وبوغبا على دكة البدلاء





أعلن أولي سولشايز المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لموقعة إيفرتون بعد قليل والتي ستقام على ملعب "أولد ترافورد" في افتتاح مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





ويطمح فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وذلك لتعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام ضيفه أستون فيلا.





تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : ديفيد دي خيا





الدفاع : وان بيساكا - فاران - ليندلوف - لوك شو





الوسط : فريد - مكتوميني - برونو فيرنانديز -









الهجوم : كافاني - جرين وود - مارسيال.





البدلاء :-





هيندرسون - أليكس تيريس - بايلي - لينغارد - ماتيتش - بوغبا - فان دي بيك - كريستيانو رونالدو - جودين سانشو.