إخماد حريق اندلع في قطعة أرض فضاء بأبو النمرس

أخمدت قوات الدفاع المدنية بالجيزة حريقًا اندلع في كمية من مخلفات بقطعة أرض بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض فضاء بشارع المركز.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.