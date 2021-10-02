عاجل.. الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

استقرت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.





الأهلي يجدّد عقد موسيماني





وقال عضو بلجنة التخطيط بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني بالفعل تلقّى بعض العروض الخليجية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي جعل الخطيب المشرف على ملف الكرة يقّرر تجديد عقده الذي سينتهي ينهاية الموسم الجديد، بعد التشاور مع أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.





وأضاف، أن هناك جلسة خلال الأسبوع الجاري بين موسيماني والخطيب وأعضاء اللجنة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصّة بتجديد عقد الجنوب أفريقي على أن يتم التجديد عقب انتهاء الجلسة مباشرة، والتي ستشهد غياب محسن صالح بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها.





ويعود موسيماني للقاهرة في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد، لقيادة تدريبات المارد الأحمر استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.