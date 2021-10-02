بحضور 16 ألف مشترك.. انطلاق قمة "Techni 2021" بمكتبة الإسكندرية (صور)

انطلقت اليوم السبت، فعاليات النسخة السابعة من قمة "تكني للتكنولوجيا Techne Summet 2021" وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام،تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتعقد القمة بحضور سفير السويد بالقاهرة ونائب سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير جمهورية باكستان، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وقال "طارق القاضي" مؤسس قمة تكني إن النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال يشارك بها نحو 16 ألف مشارك من خلال الحضور الفعلي وعبر الإنترنت، وسيقدم من خلالها 300 متحدث يمثلون الخبراء ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية العالمية خبراتهم في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر.



وأشار إلى أن القمة تستهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات.



وأشار إلى أن تنظيم معرض على هامش القمة تشارك به 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا.



وتابع أن احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالي تأكيدًا لدور مصر المحوري وبناء على النجاحات التي حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال في مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، لما لذلك من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.



وقال "القاضي" إن دورة هذا العام تعقد في ظل الالتزام بالظروف والإجراءات الاحترازية حماية من كورونا.



وكشف "محمد الدلال" المدير التنفيذي للقمة أن قمة تكني 2021 ستناقش 11 محورا هي: الابتكار والتكنولوجيا وفرص الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والذكاء الاصطناعي والدعاية والإعلان والتنمية العقارية، بالإضافة إلى محور جديد يضاف لأول مرة وهو تكنولوجيا صناعة السينما.



وأضاف أن القمة ستقدم 30 ورشة عمل في شتى مجالات التكنولوجيا يقدمها متخصصون وخبراء محترفون في هذه المجالات، بالإضافة إلى منصة "سؤال وجواب" التي يقدم من خلالها 15 جلسة تستضيف خبراء يجيبون على أسئلة الحضور من الشباب، إضافة إلى 180عارضًا سيعرضون أحدث منتجاتهم وشركاتهم، وتقديم فرصة للتشبيك وعمل شراكات من خلال جلسات التعارف.



كما ينظم على هامش القمة حلقة نقاشية خاصة بالاستثمار والفرص المتاحة يشارك فيه مجموعة من المستثمرين، تتناول مستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط، وتتضمن مسابقتين مقدمتين من " ميد إنجلز" و"أليكس انجلز".



وبالنسبة للمسابقات تنظم تكني 2021 خمسة مسابقات متنوعة تستهدف رواد الأعمال الشباب، أولها في مجال التكنولوجيا الصحية بدعم وجوائز مقدمة من سفارة السويد بالقاهرة، ومسابقة "ستارت أب ويلد كب" وجائزتها مليون دولار، ومسابقة مقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة مع شعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات " websummit"، والخامسة مع نايل برينورز.