رئيس البرلمان يمهل الأحزب يوما لإرسال أسماء رؤساء الهيئات





قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، إن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت هيئة المكتب تعديل مواعيد عقد الجلسات واتفقت هيئة المكتب على تحديد مواعيد الانعقاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويكون تحديدها مواعيد انعقادها بعد موافقة المجلس.



إخطار المجلس بأسماء نواب الأحزاب

وطالب "جبالي" الأحزاب الممثلة فى البرلمان بسرعة إخطار المجلس بأسماء نوابها في المجلس وممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب فى موعد اقصاه غدًا الأحد، لافتىا إلى أن المادة 105 من اللائحة الداخلية نصت على:" يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث".





واشار رئيس مجلس النواب، إلى أن حزب الشعب الجمهوري اختار النائب محمد صلاح أبو هيملة، رئيسا لهيئته البرلمانية، ومحمد السيد لحزب المؤتمر، والنائب محمد الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.

