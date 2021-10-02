تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة، وعضويه المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية محمد البرعى، تأجيل محاكمة صاحب مخبز فينو والمتهم بقتل زوجته وأولاده لـ 6 فى منزلهما بالفيوم، بالقضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز اطسا والمقيده برقم 1162 لسنه 2021 كلي نيابة الفيوم، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لانتداب محامى للدفاع عن المتهم.



تعود تفاصيل القضية عندما قام زوج فى شهر مايو الماضى، وفى سحور رمضان، بذبح زوجته وأولاده لـ 6 وتوجه بعدها للمخبز، وبعدما عقد العزم على شنق نفسه على ذلك وجهز حبل من أجل هذا الغرض وربطه بالسقف، تراجع وسلم نفسه للشرطة وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم.



كان اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا،، يفيد بلاغا من مركز شرطة أطسا، بالعثور على جثة سيدة و6 أطفال أعمارهم متفاوتة داخل مسكن بقرية الغرق البحرى، دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم فرض سياج أمنى، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة.



وتبين من التحريات الأولية، قيام "ع" صاحب مخبز، بذبح زوجته وأبناءهما، لخلافات أسرية، ثم توجه إلى فرن عيش فينو، مستأجره من أحد أهالى القرية، وأشعل النيران بالفرن محاولا الانتحار، لكنه تراجع واتصل بالأجهزة الأمنية وسلم نفسه،وتبين أن المجنى عليهم هم كل من " مها ع ع " زوجة المتهم والأبناء " أحمد " و"محمد" و" يوسف" و" ألاء" والتوأم "معتصم" و"بلال" 8 أشهر، فيما أمرت النيابة العامة، بمركز إطسا، بنقل جثامين ربة منزل وستة أطفال إلى مشرحة مستشفى الفيوم، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة،وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على المتهم لحين إجراء تحقيق معه.



وكذالك أضرم النيران عمدا في العقار المملوك له وهو محال تجاري فأعد لذلك مادة معجلة الاشتعال وراح متجها صوب العقار وما إن وصل حتى سكب كميه مناسبة من تلك الماده وأوصل جسم لهب قاصدا من ذلك إتلافه.



كان المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم قد أمر بإحالة القضية لمحكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.

