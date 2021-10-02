Advertisements

تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:49 م
قاضي المحكمة
قاضي المحكمة
الفيوم : ريهام على
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس المحكمة، وعضويه المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية محمد البرعى، تأجيل محاكمة صاحب مخبز فينو والمتهم بقتل زوجته وأولاده لـ 6 فى منزلهما بالفيوم، بالقضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز اطسا والمقيده برقم 1162 لسنه 2021 كلي نيابة الفيوم، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لانتداب محامى للدفاع عن المتهم.

تعود تفاصيل القضية عندما قام زوج فى شهر مايو الماضى، وفى سحور رمضان، بذبح زوجته وأولاده لـ 6 وتوجه بعدها للمخبز، وبعدما عقد العزم على شنق نفسه على ذلك وجهز حبل من أجل هذا الغرض وربطه بالسقف، تراجع وسلم نفسه للشرطة وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم.

كان اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا،، يفيد بلاغا من مركز شرطة أطسا، بالعثور على جثة سيدة و6 أطفال أعمارهم متفاوتة داخل مسكن بقرية الغرق البحرى، دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم فرض سياج أمنى، وتم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "ع" صاحب مخبز، بذبح زوجته وأبناءهما، لخلافات أسرية، ثم توجه إلى فرن عيش فينو، مستأجره من أحد أهالى القرية، وأشعل النيران بالفرن محاولا الانتحار، لكنه تراجع واتصل بالأجهزة الأمنية وسلم نفسه،وتبين أن المجنى عليهم هم كل من " مها ع ع " زوجة المتهم والأبناء " أحمد " و"محمد" و" يوسف" و" ألاء" والتوأم "معتصم" و"بلال" 8 أشهر، فيما أمرت النيابة العامة، بمركز إطسا، بنقل جثامين ربة منزل وستة أطفال إلى مشرحة مستشفى الفيوم، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة،وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت على المتهم لحين إجراء تحقيق معه.

وكذالك أضرم النيران عمدا في العقار المملوك له وهو محال تجاري فأعد لذلك مادة معجلة الاشتعال وراح متجها صوب العقار وما إن وصل حتى سكب كميه مناسبة من تلك الماده وأوصل جسم لهب قاصدا من ذلك إتلافه.

كان المستشار علاء السيد المحامي العام لنيابات الفيوم قد أمر بإحالة القضية لمحكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)
تأجيل جلسة قاتل زوجته وأبناؤه الـ 6 بالفيوم إلى الثلاثاء المقبل (فيديو)

الكلمات المفتاحية

مستشف قاتل زوجته تأجيل الفيوم

أخبار تهمك

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ أقل من ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ ساعة و نصف

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

حبس قاتل زوجته وأولادة بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي

"دبح ولاده الـ6 وزوجته".. النيابة تعاين حادث أطسا في الفيوم (صور)

النيابة العامة تأمر بتشريح جثامين ذبح أب لأولادة وزوجته بأطسا لمعرفة أسبابها وكيفية حدوثها بالفيوم

قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم

كردون أمني بقرية الغرق بالفيوم استعدادا لصلاة الجنازة وتشييع 7 جثامين

حبس قاتل زوجته وأولاده بقرية الغرق بالفيوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements