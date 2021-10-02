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إنقاذ شخصين احتجزا داخل مصعد كهربائي بالجيزة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الإنقاذ البري في إنقاذ شخصين احتجزا داخل مصعد كهربائي بأحد العقارات بالجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باحتجاز شخصين داخل مصعد كهربائي بعقار بشارع السلام.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء خلوصي مدعومين بالمعدات اللازمة.

جهود فرق الإنقاذ أثمرت عن إنقاذ الشخصين دون تعرضهما لمكروه، ووجها الشكر إلى القوات على سرعة الاستجابة.

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مصعد كهربائي الجيزة إنقاذ

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