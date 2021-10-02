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كيرا الصباح :" هذا ما جذبني للظهور في حكاية " بيت عز"....ومسلسل " الحرير المخملي" تجربة جديدة ( خاص )

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:04 م
كيرا الصباح
كيرا الصباح
آيه عبد العزيز
شاركت الفنانة الشابة كيرا الصباح كضيفة شرف في حكاية " بيت عز" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد يسري بطولة سهر الصايغ،أحمد الشامي،تامر نبيل،رشدي الشامي


وقالت كيرا الصباح في تصريح خاص للفجر الفني عن سبب تحمسها للظهور كضيفة شرف مشيرة أن شركة الإنتاج تتعامل معهم منذ سنوات وعندما عرض عليها الدور ووجدت أنه دور محوري محرك للاحداث وافقت على الفور حيث كانت شخصية نجلاء هي الشخصية التي تظهر في أواخر الحلقات وتكشف الحقيقة بالإضافة أنها كانت تحب هذة النوعية من الفتيات التي يجمعن بين روح الإنتقام والارستقراطيه".


كما تحدثت كيرا الصباح عن كواليس مشاركتها في مسلسل " الحرير المخملي" قائلة:"تجربة جديدة كليًا،لانني قمت بأدوار كثيرة مثل الطيبه والشريرة والصعيدية ولم أجسد دور الفلاحة من قبل فكانت اللهجة جديدة والشخصية بأكملها شخصية الخادمة الطيبة المسئولة عن القصر والتي تسعي للمحافظه عليه "


وأضافت:" بحب الأدوار البعيدة عن شخصيتي التي لاتعمد على الشكل ولا المظهر ولا الجمال".


مسلسل " الحرير المخملي" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن بطولة مصطفي فهمي،داليا مصطفي،شيماء عبيد،شاهيستا سعد،كيرا الصباح، هاجر الشرنوبي وعدد كبير من النجوم

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كيرا الصباح حرير مخملي بيا عز الفجر الفني

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