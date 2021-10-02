كيرا الصباح تكشف لـ"لفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في حكاية " بدون ضمان" ( خاص)

تشارك الفنانة كيرا الصباح، في حكاية " بدون ضمان" إحدي حكايات مسلسل " إلا أنا" تأليف يوسف وجيه، إخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هنادي مهني،إسلام جمال،أحمد كشك،أحمد بدير،كيرا الصباح وعدد من النجوم





وكشفت كيرا الصباح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في " بدون ضمان" مشيرة أنها تجسد دور ولاء تعمل مهندسة ومن عائلة أرستقراطية تتعمد الظهور بشخصية بدًلا من شخصيتها الحقيقية وتتلون للوصول إلي ما تريده".







وتحدثت كيرا الصباح عن كواليس العمل معربة عن سعادتها بالعمل مع إسلام جمال وهنادي مهني قائلة:"إسلام جمال أعرفه من قبل وهو صديق لي وهنادي مهني تعرفت عليها خلال الكواليس وهي شخصية لطيفه للغاية"





وأشارت كيرا الصباح أنها ترشيحها جاء عن طريق المخرجة ياسمين أحمد كامل.







كما كشفت كيرا عن رأيها في مسلسلات القصص المنفصلة حاليًا مشيرة أنها حلوة للغاية وتعطي فرص لإظهار الأعمال أكثر من الموسم الرمضاني حيث أن هناك العديد من الأعمال تتعرض للظلم في شهر رمضان نظرًا للعدد الكبير "