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للإبلاغ عن أي شكاوى.. مباحث المرور تحدد كود لكل سيارة أجرة وتاكسي بدمياط (صور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:44 م
المرور
المرور
عهود أبو يوسف


شنت مباحث مرور دمياط، حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة استغلال سائقى تاكس العداد والمغالاة في طلب الأجرة ومنع تشغيل عدادات التاكسي.
فحص العديد من الشكاوى 
وتمكن رجال مباحث المرور بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى، رئيس مباحث المرور بدمياط، من فحص العديد من الشكاوى استجابة لطلب الشارع الدمياطى، وذلك بشأن عدم تشغيل العداد والأجره المبالغ فيها، حيث جري تحديد كود لكل سيارة لسهولة الشكاوى وتسهيلًا على المواطنين وسرعة الوصول لأسباب الشكوى وسرعه إزالتها.
الإبلاغ عن أي مشكلة
وأهابت وحدة مباحث مرور دمياط بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم من خلال الرقم بالتوجه إلى وحدة مباحث مرور دمياط.
 
وكانت قد وردت عدد من الشكاوى من قبل المواطنين، بشأن استغلال بعض السائقين وقيامهم برفع الأجرة وعدم تشغيل الأعداد وكذلك عدم الإلتزام بخط السير المحدد لهم، وعلى الفور قامت وحدة مباحث مرور دمياط بفحص الشكاوى واستحداث نظام الكود الخاص بكل سيارة أجرة وتاكسي، لسهولة التقدم بشكوى برقم الكود.

الكلمات المفتاحية

مرور المرور إدارة المرور

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