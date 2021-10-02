إسرائيل تعتقل فلسطينيين فى القدس والخليل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، اعتقال فلسطيني قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرًا محررًا على مدخل بلدة بيت أمر شمالا فى مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية.

ووفقًا لمصادر، يُدعى الأسير المحرر إسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) اعتقل عند حاجز عسكرى إذ أوقف جنود الاحتلال مركبة كان بداخلها، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه فى سيارة جيب عسكرية.