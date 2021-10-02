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"الشعب الجمهوري": فتح أسواق عالمية جديدة.. وجودة المنتجات سبب زيادة صادراتنا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:47 م
اللواء محمد صلاح أبوهميلة
اللواء محمد صلاح أبوهميلة
دينا عبد الستار
أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية لـ 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 602 ألف و964 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن سبب زيادة الصادرات الزراعية زيادة جودة المنتج الزراعي والثقة العالمية فيه والتوسع في فتح أسواق جديدة عالميا لتسويقه.

وأوضح "أبوهميلة"، أن كل الوزارات تبذل جهدًا كبيرًا لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الواردات، موضحًا أن مصر تتميز بقوتها فى تصدير الموالح والبطاطس والفراولة والبصل وغيرها من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.

وتوقع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة القادمة أعلى من ذلك بكثير وأرجع السبب إلى التزام المصدرين بجميع الاشتراطات اللازمة وتحسن جودة المنتج الزراعي المصري وثقة الأسواق العالمية به، إضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، إضافة إلى تطهير المصارف وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام والتي سينتج عنها منتج زراعي عالي الجودة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المنتجات الزراعية المصرية تصدر إلى أكثر من 150 سوقا دوليًا عالميًا، مضيفًا أن من أسباب زيادة الصادرات أيضًا تقديم الدولة الدعم الكبير للمصدرين ومنحهم التمويلات التي يحتاجونها بفائدة بسيطة، إضافة إلى تيسيرات الحجر الزراعي للمصدرين في تسهيل إجراءات التصدير وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات،إضافة إلى فتح 30 سوقا عالميا جديدا لتسويق المنتجات الزراعية على مدى العامين الماضيين مثل اليابان الهند والبرازيل والأرجنتين والسلفادور واندونيسيا ونيوزيلندا وغيرها.

الكلمات المفتاحية

محطة مياه بحر البقر اللواء محمد صلاح أبوهميلة

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