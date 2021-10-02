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المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:48 م
جولة المحافظ
جولة المحافظ
شيماء الريس
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بمدرسة بورسعيد الثانوية التجارية بنات والتى تم تحويلها لمدرسة تمريض، وذلك بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،و مدير هيئة الأبنية التعليمية.

واستعرض «محافظ بورسعيد» الأعمال التي تمت حتى الآن بالمدرسة استعدادا لبدء تشغيلها كمدرسة تمريض، وأكد «محافظ بورسعيد» أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم ومحافظة بورسعيد، لتحويل إحدى المدارس التجارية لتكون مدرسة تمريض، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد «محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمدرسة، وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة التمريض خلال العام الحالى.
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية
المحافظ يتابع أعمال تطوير مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية

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