جسم غريب يثير الذعر بجوار إحدى السفارات بالدقي.. والمفرقعات تمشط المكان

أثار جسم غريب حالة من الذعر والفزع، بحي الدقي وسط الجيزة، بعد العثور عليه بجوار إحدى السفارات.

بلاغ بالحادث

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط إشارة من مأمور قسم الدقي بالاشتباه في جسم غريب بجوار سفارة بيلا روسيا بدائرة القسم.

سلبية البلاغ

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ يرافقهم خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وتبين سلبية البلاغ.



وأجرت قوات الحماية المدنية عملية تمشيط للشارع بواسطة الكلاب المدربة والأجهزة الحديثة تحسبا للعثور على أي أجسام أخرى.