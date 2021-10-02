إعلان أسماء الطلاب المقبولين في قسم اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس



وأوضح ا. د خالد قدري أنه على الطلاب الذين تم قبولهم عليهم التوجه الي الكلية لسداد المصروفات الدراسية المقررة الكترونيا عن طريق حساب الطالب علي نظام جامعة عين شمس الإلكتروني (UMS)، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق ٣ اكتوبر وحتي الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر الجاري.



جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس كان قد وافق بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط على قرار مجلس كلية التجارة علي تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بالكلية بحيث يكون الحد الادني لدرجة اللغة الانحليزية كلغة اولى 65% اذا كانت اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى، وان يكون 75% اذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.



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أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس برئاسة ا. د خالد قدري عن نتيجة اسماء الطلاب المقبولين للدراسة بقسم اللغة الانجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٢٢٠٢١، وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.