نيوزيلندا تسجل 27 اصابة بكورونا وسط احتجاجات مناهضة للإغلاق

أبلغ مسؤولون نيوزيلنديون عن 27 حالة إصابة جديدة بفيروس دلتا كورونا شديد العدوى في أوكلاند، اليوم السبت، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على إغلاق استمر قرابة شهرين في أكبر مدينة في البلاد.





يتوقع سكان أوكلاند البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة قرارًا حكوميًا يوم الإثنين بشأن ما إذا كانت ستظل معزولة عن بقية نيوزيلندا. وتقلبت أعداد الحالات اليومية بين 8 و45 حالة في الأيام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حالات تفشي المرض في المدينة 1،295 حالة. وقالت وزارة الصحة إن التقلبات كانت متوقعة "في هذه الحالة من التفشي".





فرضت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ما كان من المفترض أن يكون إغلاقًا "قصيرًا وحادًا" على مستوى البلاد في منتصف أغسطس ردًا على تفشي المرض في أوكلاند. لكن في حين عادت بقية البلاد إلى الحياة الطبيعية إلى حد كبير، ظلت مدينة الجزيرة الشمالية مغلقة لمدة سبعة أسابيع تقريبًا.





وذكرت وسائل الإعلام النيوزيلندية أنه احتشد حوالي 1000 شخص في المدينة، في احتجاج نظمته حركة ديستني تشيرش، وهي حركة مسيحية أصولية خمسينية، وطالبوا "بالتحرر من الإغلاق". ولم ترد تقارير فورية عن أعمال عنف أو اعتقالات. وكان من المقرر أن تجري التجمعات في العاصمة ويلينجتون وكريستشيرش.





بينما كانت نيوزيلندا من بين عدد قليل من الدول التي خفضت حالات COVID-19 إلى الصفر العام الماضي وظلت خالية من الفيروسات إلى حد كبير حتى تفشي المرض الأخير في أغسطس، فإن الصعوبات في سحق متغير دلتا وضعت استراتيجية ادرين للتخلص من المرض موضع تساؤل.



