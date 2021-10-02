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الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف مميزات الاستثمار العقاري بشرق القاهرة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف مميزات الاستثمار العقاري بشرق القاهرة

 

عضو بشعبة الاستثمار العقاري: العاصمة الادارية نشطت الاستثمار بالمدن المحيطة بها كالعبور

 

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ان فرص الاستثمار العقاري في شرق القاهرة واعدة جدا.

 

واضاف المهندس داكر عبد اللاه ان توجه الدولة في الاستثمار في شرق القاهرة من خلال مخططات انشاء مدن ذكية وتجمعات سكنية على اعلى مستوى هذا فضلا عن مشروعات الطرق والكباري يجعل المنطقة قبلة الاستثمارات المصرية والعربية .

 

واشار داكر عبد اللاه الى ان الاستثمار في العاصمة الادارية وما تم عليها من انجازات لم يسبق لها مثيل في مصر ونقل الوزارات ومجلسي النواب والشيوخ والمصالح الحكومية المختلفة يجعل انظار راغبي السكن الراقي والاقامة  في اجمل المناطق تتجه الى شرق القاهرة في العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة وبدر والعبور والرحاب .

 

واضاف المهندس داكر  عبد اللاه إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة المتميز جعل المدن المحيطة بها في شرق القاهرة مثل بدر والشروق والتجمع محط أنظار الجميع وايضا  اهتمام الدولة بهذه المنطقة دفع معدلات الاستثمار بها الى نسب عالية .

 

واشار داكر عبد اللاه الى إن احتياجات المواطنين الراغبين في السكن من هدوء وتنسيق حضاري وخصوصية ومناظر جمالية هي التي تحدد طبيعة ما يحتاجه في بحثه عن السكن اللائق الذي يلبي احتياجاته وهذا ما تتمتع به العاصمة الادارية .

 

ونوه داكر الى  أن الاستثمار العقاري استثمار ناجح جدا في تلك المناطق لمجاورتها العاصمة الإدارية الجديدة مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة وانتقال الوزارات إليها.

 

واضاف أن اسعار العقار ت في هذه المنطقة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل بدء الاقامة بالعاصمة الادارية ونقل الوزارات والمصالح الحكومية اليها خاصة ان ما يتم من انشاءات هناك على اعلى مستوي ومطابق للقيمة الهندسية  والالتزام بالمواصفات البيئية .


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