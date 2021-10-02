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ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة جديدة داخل سيارتها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:08 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نادين نجدي
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها.



وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة داخل سيارتها، فإرتدت فستان به الكثير من الأوان، تركت شعرها منسدلًا، وضعت مكياج مناسب مع بشرتها.

وتعقد الفنانة ياسمين صبري،حاليا جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

وكانت ياسمين استقرت على معالجة درامية بعنوان "حلم ليال" لتقديمها فى مسلسل درامى بعد مفاضلتها بين أكثر من سيناريو ومعالجة درامية.

و من المقرر بدء تصويره نهاية شهر أكتوبر القادم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذى سيتولى إدارة العمل ولا على الأبطال المشاركين فى الحلقات.

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