الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منتصف الشهر الجاري عن قائمته لانتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة، والتي ستشهد عدّة مفاجآت.





ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة

وحدّد مجلس الأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات المجلس حتى يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يومي 25 و 26 من نوفمبر المقبل.





وعلم "الفجر الرياضي" أن قائمة الخطيب ستشهد عدة مفاجآت أبرزها استبعاد رانيا علواني ومهند مجدي والكفراوي وجوهر نبيل، على أن يستمر الجارحي وقنديل وسراج ومرتجي والدرندلي نظرا لجهودهما في الفترة الماضية.





ويعقد الخطيب مؤتمرا يوم 10 أكتوبر الجاري لاستعراض ماحققه المجلس من إنجازات سواء على المستوى الإنشائي أو الكروي خلال الأربع سنوات الأخيرة.



