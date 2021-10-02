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المغازي: المساواة الدستورية الحقيقية لم تحدث إلا في عهد "السيسي" (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:01 م
عبد الله المغازي
عبد الله المغازي
رقية جمال
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد القضاء المصري بها العديد من الدلالات الهامة، أهمها التأكيد على فكرة استقلالية القضاء، وهذا ترسيخ لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام سلطة القضاء.

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إشارة الرئيس لتمكين المرأة المصرية خاصة بالجهات القضائية إشارة هامة لفكرة المساواة الدستورية، مؤكدًا أن المساواة الدستورية الحقيقية لم تحدث سوى في عهد الرئيس السيسي.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أننا نشهد تطوير كبير جدًا لم نشهده منذ 50 عامًا في منظومة القضاء في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن أحكام القضاء المصري الشامخ تدرس في كثير من الدول وعلى رأسها الفرنسي وليس في الشرق الأوسط والمنطقة العربية فقط، معتبرًا أن تكريم الرئيس السيسي، لشهداء الواجب من رجال القضاء، وفاء من الرئيس لرجال القضاء.

الكلمات المفتاحية

عبد الله المغازي السيسي الدستور

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