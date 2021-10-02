تعيين الدكتور صديق عفيفى عضوا بالهيئة العليا لمجلس القبائل العربية والمصرية

أصدر المستشار الدكتور سالم يونس ابو غزاله رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية قرارا ، بتعيين الدكتور صديق عفيفي رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت ، عضواً في الهيئة العليا لمجلس القبائل العربية والمصرية ، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخه.

ويضم المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية عددا من القبائل المصرية والعربية ومنها قبيلة العباسيين والسمالوس بالبحيرة، وآل مطير وآل وافى وهوارة وخويلد، كما يضم عددا من الخبراء فى مجالات مختلفة ،وعددا من نواب مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية في عدد من المحافظات ، ويجمعها كلها محبة الوطن وخدمته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر الدكتور صديق عفيفى إضافة كبيرة لمجلس القبائل العربية والمصرية وللهيئة العليا للمجلس بتاريخه العلمى والإدارى الحافل والذى يمتد لأكثر من خمسين عاما، فهو أستاذ جامعي قدير في علوم الادارة وصل لأعلى المناصب في السلك الجامعي و تتلمذ على يديه مئات الألوف من الطلاب في مصر والخارج ،وهو رئيس المجلس العربي للأخلاق و المواطنة ورئيس لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة ، كما عمل مستشارا لوزراء المالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والسياحة والتموين والصناعة و لمركز معلومات مجلس الوزراء لفترات مختلفة.

واختير الدكتور صديق عفيفي عضوا فى فريق الأمم المتحدة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بدولة الكويت بعد تحريرها من الغزو العراقي 1992 و كان المصري الوحيد في الفريق ، وشارك في وضع خطة إعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت 1995 ، كما ترأس فريق البنك الدولي للتطوير وإعادة الهيكلة في عدد كبير من الوزارات و المحافظات بســــلطنة عمان والكويت 88-1993، وأشرف على إعادة تنظيم مكتب نائب أمير قطر 1988 .