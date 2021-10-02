المتهمون بـ خلية الكويت الإرهابية رداً على النيابة: "محصلش"

واجهت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجة، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية الكويت الإرهابية " بالتهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة، فأنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم قائلين: "محصلش ".



كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 14 متهمًا في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الكويت الإرهابية ".. الي المحاكمة الجنائية العاجلة



وجاءت أسماء المتهمين في القضية كالأتي:



محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة "هارب" السـن 56 كبير مهندسين بمعهد البحوث المسـاحيـة وسمير يونس أحمد صلاح الخضري "هارب" الـسـن 62 أسـتاذ بجامعة الكويت وأبوبكرعاطف السيد الفيومي "محبوس" السـن 34، حـاصـل على بكالوريوس تجارة وعامل وتاجر وحسام محمد إبراهيم محمد العدل "محبوس" السـن 57 صيدلي وناجح عوض بهلول منصور "محبوس" السـن 47 موظف بالأوقاف ومؤمن أبوالوفا متولي حسن "محبوس" السـن 36 مدرس وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد السـن 39 حاصل على ليسانس آداب وتاجر ملابس "محبوس" وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أبوماجد "محبوس" السـن 36 مدرس "محبوس" وليد سليمان محمد عبد الحليم "محبوس" السن 39 مدرس وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ "محبوس" السـن 30 حاصـل على ثانوي أزهري وخالد محمود محمد محمد المهدي "محبوس" السـن 32 حـاصـل على بكالوريوس تجارة ومحمد خلف محمود عبد اللطيف السن 26 حاصل على ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية بجامعة سوهاج ومـدرس وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله منصور "محبوس" السـن 32 طبيب أسـنـان وفالح حسن محمد محمود العقيبي "محبوس" السـن 32 حاصـل على معهد قراءات "محبوس".



كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لإتهامهم بالإنضمام وقيادة جماعة إرهابية تم تأسيسها علي خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الارهاب وسيلة لها لتحقيق أغراضها الإجرامية وتولي أحدهم مسئولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت وتلقى آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذة الجماعة الإرهابية كما اتهمت النيابة العامة أثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.



