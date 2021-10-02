"متجيش مصر تاني ياملحد" هكذا علق الجمهور على مروان بابلو

تداول مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لمطرب الراب الفلسطيني الذي يطلق على نفسه شب جديد من إحدى حفلاته أمس الجمعة 1 أكتوبر قائلا مولاي إني ببابك الشهير للشيخ سيد النقشبندي، ولكنه غيّر كلمة مولاي إلى مروان، مشيرًا إلى مطرب الراب مروان بابلو.





وتحول موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" للعديد من الإنتقادات السلبية على المطرب مروان بابلو بدلًا من المولى، متهميه بالإلحاد بشكل علني.





وجاء تعليقات الجمهور كالتالي: "متجيش مصر تاني يا ملحد"، و"روح أعبد بابلو واتوسل ليه بعيد عن مصر مش ناقصة قرف يعني انتو منافقين وأغانيكم مع المقاومة بس تطلعوا مع الأجانبي في وثائقي وتقولوا احنا ضد السلاح ومع الفن والسلام وساكتين لكن كمان هاتسخروا من التوسل بالله؟ قرف يقرفكم".