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نونو سانتو يتعهد بتحسين أداء توتنهام

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:01 م
نونو سانتو
نونو سانتو
وكالات
تجاهل مدرب توتنهام هوتسبير نونو إسبريتو سانتو، الانتقادات الموجهة لفريقه بسبب تراجع مستوى الأداء وتعهد بتحسين الأداء والنتائج قبل المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع ضيفه أستون فيلا غداً الأحد.

وتولى نونو تدريب النادي اللندني هذا الموسم خلفاً للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، لكنه تعرض لانتقادات كثيرة بعد تلقي فريقه ثلاث هزائم متتالية في الدوري واهتزت شباكه تسع مرات خلال ذلك ليتراجع إلى المركز 11 بين فرق البطولة العشرين بعد أن كان في صدارة الترتيب في أغسطس (آب).

ورداً على سؤال عن مدى صعوبة وضعه حالياً قال نونو: "نحن المحترفين علينا توقع الانتقادات، أتفهم الانتقادات لكني لا أركز عليها، حصلت على الكثير من الإشادة ولم يتغير شيء، أنا لا أتغير نتيجة لذلك".

وسحق توتنهام منافسه السلوفيني مورا 5-1 في دوري المؤتمر الأوروبي الخميس الماضي، لتخف بعض الشيء الضغوط عن مدربه البرتغالي الذي قال عن ذلك: "الفوز لم يحل المشكلات التي تواجهنا لكنه يساعد في تعزيز الثقة والإعداد بصورة جيدة والعودة بصورة أفضل".

وجمع توتنهام تسع نقاط ويتخلف بنقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن في الترتيب حالياً.

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