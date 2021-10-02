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إخماد حريق اندلع في قطعة أرض بالصف

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:05 م
حريق
حريق
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في قطعة أرض بمركز الصف جنوب الجيزة، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
بلاغ بالحادث
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض، بمنطقه الطرمبات شرق الصف.


ودفع مدير الحماية المدنية بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وتبين نشوبه بهيش.
إخماد الحريق دون خسائر
وحاصرت القوات الحريق، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

حريق شقة حريق الحماية المدنية

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