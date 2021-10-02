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تعرف على تشكيل بنى سويف وكيما أسوان بالقسم الثاني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني



أعلن فريقا بنى سويف وكيما أسوان عن تشكيل المباراة التى تجمعهم بعد قليل بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الجولة الاولى بمجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من، محمد حسانين ومحروس محمود وأحمد فتحى وعبد الواحد عبد العزيز ومحمد مصطفى الشامى وعمر مختار وإبراهيم سعيد وبلال زكريا وأحمد شحاته وعزت جمال ووائل فراج .


فيما يبدأ كيما اسوان بقيادة مديره الفنى زيزو حشمت المباراة بتشكيل مكون من، محمد مختار وأسامة رجب ونادر السيد وأحمد مندى وحسين رمضان ومحمد حسين ومصطفى عبد الرسول وعبد المجيد بس ومحمد مناع وعمور عزت وشريف رمضان .


ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد سيد بكر ويعاونه عبد العظيم محسن ومحمد أحمد حسين واسلام نبيل حكم رابع .

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