محافظ بورسعيد يستقبل الفرقة القومية للفنون الشعبية

افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما وذلك خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ أكتوبر، جاء ذلك بحضور محمد الدسوقي مستشار المحافظة للثقافة، والدكتورة جيهان المالكي، وكيل وزارة الثقافة.



وأشاد محافظ بورسعيد، بالفن الراقي والمميز الذي تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتي تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفنية.



وأكد المحافظ أن العام الحالي شهد مزيدا من الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة فى إطار اختيار بورسعيد كعاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١.

تقديم كافة الدعم لفرقة بورسعيد

وأوضح أنه سيتم تقديم كافة الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية خلال فعاليات تمثيل مصر فى الاحتفاء بمدينة بورسعيد وضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لتحقيق صورة مشرفة فى المجال الثقافي والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد والتى دائما تذخر بالإنجازات في كافة المجالات.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وذلك استعدادا لتمثيل مصر في الاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام ٢٠٢١.