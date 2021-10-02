تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، غدا الأحد 3 أكتوبر، في تسليم دفعة جديدة، مكونة من 18 عمارة، للفائزين بها، ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس، في مدينة دمياط الجديدة.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 3 أكتوبر 2021، وحتى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، في تسليم دفعة جديدة، 18 عمارة، للفائزين بها ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.



ويتم التسليم على النحو التالي:



- تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 17 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.



- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 1 نوفمبر 2021.



- تم تخصيص الأيام من الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وحتى الخميس 4 نوفمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.