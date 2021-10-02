Advertisements

تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:11 م
وحدات سكن مصر
وحدات سكن مصر
محمد عوده
يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، غدا الأحد 3 أكتوبر، في تسليم دفعة جديدة، مكونة من 18 عمارة، للفائزين بها، ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس، في مدينة دمياط الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ غدا الأحد 3 أكتوبر 2021، وحتى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021، في تسليم دفعة جديدة، 18 عمارة، للفائزين بها ضمن 73 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

ويتم التسليم على النحو التالي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 1 نوفمبر 2021.

- تم تخصيص الأيام من الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وحتى الخميس 4 نوفمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة
تبدأ 3 أكتوبر.. مواعيد تسليم وحدات سكن مصر للإسكان المتوسط بدمياط الجديدة

الكلمات المفتاحية

سكن مصر دمياط الجديدة الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخطيب يحسم مصير موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ ساعتين و 31 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "السيسي" يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مدبولى": 16 سبتمبر المقبل بدء تسليم 504 وحدات بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

"الإسكان": 2 ديسمبر المقبل بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم 744 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

تبدأ 1 مارس.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "JANNA" بمدينة دمياط الجديدة

تبدأ 26 أبريل.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بمدينة العبور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

02:00 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements