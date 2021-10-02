جلسة 3 نوفمبر.. نظر تجديد البرلماني علاء حسانين في قضية الآثار

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، جلسة 3 نوفمبر المقبل ؛ لنظر جلسة تجديد حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن" و17 متهمًا آخرين، في اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة.



وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالسيدة زينب، قد جدد في وقت سابق، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 متهمًا، في اتهامهم بقضية آثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، في وقت سابق، عن قائمة المضبوطات بحوزة المتهمين، والتي شملت: تمثالًا خشبيًا طوله 40 سم على هيئة أوزارية، تمثال أوشابتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالًا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشابتي نصف.



كما عثر على 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، و2 تمثال من البرونز أحدهما مفصول الرأس، وتمثال خشبي طوله 10