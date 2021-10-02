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عـاجل| 2 نوفمبر.. الاطلاع على أوراق محاكمة 14 متهماً بـ "خلية الكويت الإرهابية"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 02:18 م
جلسة المحاكمة
جلسة المحاكمة
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجة تاجيل اولي جلسات محاكمة 14 متهمًا في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الكويت الإرهابية "،  لجلسة 2 نوفمبر المقبل للاطلاع.

كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لإتهامهم بالإنضمام وقيادة جماعة إرهابية تم تأسيسها علي خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الإرهاب وسيلة لها لتحقيق أغراضها الإجرامية وتولي أحدهم مسئولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت وتلقى آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذة الجماعة الإرهابية كما اتهمت  النيابة العامة أثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.

الكلمات المفتاحية

محكمة أمن الدولة طوارئ خلية الكويت الإرهابية

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