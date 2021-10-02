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على طريقة أميرات ديزني.. رانيا يوسف تبهر جمهورها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:13 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نادين نجدي
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا وهي ترتدي فستان أصفر اللون، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها يظهر جمالها.

وتشارك رانيا يوسف في الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

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مشاهير فن سابع جار رانيا يوسف الانسة فرح

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