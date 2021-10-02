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مدرسة السينما الاستقصائية تكرم بيتر ميمي عن فيلم موسى (صور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

أقامت أمس مدرسة السينما الاستقصائية soic ندوة لمناقشة صناع فيلم "موسى" داخل احدى قاعات الجريك كامبس بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

حيث استضاف المخرج أحمد اسماعيل الحريري رئيس مجلس ادارة المدرسة كلا من: المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير حسين عسر ومهندس الديكور احمد فايز للحديث عن تجربة اول فيلم عن الروبوتات او الانسان الالي في الشرق الاوسط وهو فيلم «موسى» والذي تجاوزت ايراداته 16 مليون جنيه بعد سبعة اسابيع من عرضه في مصر.

في البداية رحب مقدم الندوة مصطفى طارق بالضيوف ثم اعطى الكلمة لمدير الندوة الدكتور محمد عسر مدير مدرسة السينما الاستقصائية   soic  ثم تحدث الدكتور اشرف محمد احد اساتذة المدرسة عن اهداف هذه الندوة.

ومن جانبه اعرب المخرج بيتر ميمي عن سعادته بالتواجد بهذه الندوة مع مجموعة من طلبة المدرسة المحبين للسينما وصانعي الافلام في المستقبل.

وتحدث بيتر، عن المستوى التمثيلي الذي ظهر به الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفيلم واشاد بموهبته، ووجه الشكر لباقي فريق العمل والزملاء الذين بدأوا معه منذ خمس سنوات وجمعهم الشغف وحب هذه المهنة، خاصة بعد تركه مهنة الطب في 2012 لصنع الاعمال الفنية.

وفتح الباب لأسئلة الطلاب الحاضرين للندوة وصولا للحظة تكريم الضيوف: المهندس احمد فايز والمصور حسين عسر والمخرج بيتر ميمي، ثم تم تقطيع التورتة والتي صممت على شكل مكت لروبوت شبيه بموسى بطل الفيلم واخذوا الصور التذكارية معها.

وفي ختام الندوة قاما المخرج احمد اسماعيل الحريري والمهندس سعيد جلال بتوزيع جوائز عينية تفيد الطلاب في تنفيذ مشاريعهم السينمائية القصيرة والوثائقية وذلك بعد اجاباتهم على بعض الاسئلة في: كتابة السيناريو والتصوير والاخراج من قبل الضيوف.

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موسى فيلم موسى بيتر ميمي الفجر الفني

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