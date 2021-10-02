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( خاص) أحمد كشك :" سعيد بدوري في مسلسل "60 دقيقة"..والمنصات هي المستقبل القادم

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:26 م
أحمد كشك
أحمد كشك
آيه عبد العزيز
تحدث الفنان أحمد كشك لـ"لفجر الفني" عن كواليس مشاركته في مسلسل "60 دقيقة" مشيرًا أنها كانت تجربة مختلفة وجديدة عليه وسعيد بها للغاية.


وكشف الفنان أحمد كشك عن كواليس العمل قائلًا:"فريق العمل بالكامل ناس في منتهي الاحترافية تحت قياده المخرجة مريم أحمدي،وياسمين رئيس إنسانة رائعة وعلى المستوي الفني شغلها يتحدث عنها".



وأعرب كشك عن سعادته بردود أفعال الجمهور مشيرًا أنه يتابع جيدًا ردود الأفعال وسعيد بها للغاية".



كما كشف أحمد كشك عن رأيه في مسلسلات المنصات مشيرًا أنها المستقبل القادم على كل المستويات،فالعالم بأكمله أصبح يتجه لها بشكل كبير"


مسلسل "60 دقيقة" تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي بطولة ياسمين رئيس،سوسن بدر،أحمد خالد صالح،أحمد كشك،شيرين رضا وعدد كبير من النجوم

الكلمات المفتاحية

عبيه الفجر الفني احمد كشك 60 دقيقه

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