أحمد كشك لـ"لفجر الفني" : حكاية " بدون ضمان" إجتماعية بشكل مختلف.. وهذا رأيي في مسلسلات القصص المنفصلة

كشف الفنان أحمد كشك عن كواليس مشاركته في حكاية " بدون ضمان" قائًلا:"حكاية بدون ضمان هي حكاية إجتماعية بشكل مختلف،وتعتبر حكايتين داخل عمل واحد،فهي فكرة جميلة من أستاذ يسري الفخراني وكتبها يوسف وجيه بإحترافية عالية،والمخرجة ياسمين كامل تهتم بكل التفاصيل الصغيرة وسعيد بالعمل معها".





كما أعرب أحمد كشك عن سعادته بكواليس العمل، وذلك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائًلا:" سعيد بالعمل مع كل فريق العمل بالكامل وأبرزهم هنادي مهنى،هاجر أحمد واسلام جمال،وسلوي عثمان،والاستاذ أحمد بدير".





وكشف أحمد كشك عن رأيه في المسلسلات ذات القصص المنفصلة مشيرًا أن الحكايات المنفصلة عندما تُقدم بشكل يليق بالدراما المصرية تكون إضافة كبيرة".



أضاف:" إحنا 100 مليون مصري غير ملايين على مستوى العالم بيتابعوا الدراما المصرية لذلك يجب إنتاج مسلسلات طول السنة بدون توقف".





حكاية " بدون ضمان" تأليف يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل بطولة هاجر أحمد،هنادي مهني،أحمد بدير،إسلام جمال،أحمد كشك،كيرا الصباح وعدد من النجوم