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انطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري من غير القادرين

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:07 م
انطلاق المبادرة
انطلاق المبادرة
كريم وزيري
تعلن مؤسسة صناع الخير للتنمية وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري لغير القادرين بحضور معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة نائبة عن معالي دولة رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية وبحضور معالي الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة.

وبحسب الإحصاءات الطبية الموثقة يوجد في مصر ٩ مليون مواطن مصاب بمرض السكر معرض منهم حوالي ١٠ ٪ لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري، وتتضاعف معاناة مرضى القدم السكرى غير القادرين إذا ما علمنا أيضا أن العلاج العالمي الذى اكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكري مكلف جدا.

وتؤكد مؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تعمل على تجهيز غرف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري بالمستشفيات الجامعية ب 16جامعة بأنحاء الجمهورية قابلة للزيادة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كذلك تتعاون صناع الخير مع وزارة الصحة من خلال الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وعبر معهد السكر وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضى القدم السكري غير القادرين، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وخاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، واطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى.

وقد خططت صناع الخير أن تستهدف وصول خدماتها إلى مليون مواطن في خمس سنوات حيث تستهدف سنويا تقديم خدمات العلاج والمتابعة وعمل الغيارات لـ ١٠٠ ألف مريض قدم سكري وتقديم خدمات التوعية ل ١٠٠ ألف مواطن سنويا أيضا للعمل على حمايتهم من البتر.

وتوضح مؤسسة صناع الخير أن المبادرة تتم برعاية ودعم من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص متمثلة في شركة الكسير وشركة نرهادو ومجموعة شركات عاليا جروب.

يذكر أن إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية لمبادرة "قدم صحيح "لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين تأتي في إطار سلسلة إطلاق المؤسسة لسلسلة من المبادرات الأهلية الجادة التى قدمت خدمات نوعية طبية فريدة في مجالات عدة وتحول عدد منها الى مشروعات قومية حيث بدأت صناع الخير نشاطها الخيرى باطلاق مبادرة "اطمن على نفسك" للقضاء على فيروس سى تبعها اطلاق مبادرة "عنيك في عنينا " لمحاربة العمى ثم مبادرة "اولادنا في عنينا " لتقديم الدعم الطبى لطلاب المدارس في القرى الأشد احتياجا في مجالات العيون والأنيميا والسكر وغيرها من التخصصات الطبية الهامة كذلك اطلقت صناع الخير مبادرات نبض حياة لدعم مرضى القلب غير القادرين ولمسة خير لدعم مرضى الأمراض الجلدية المزمنة غير القادرين ومبادرة قرى الأمل لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

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مستشف مبادرة قدم صحيح

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