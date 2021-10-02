برلماني: التعديات على المجاري المائية يمثل تهديداً كبيراً للزراعة





وأضاف أن كافة القضايا الخاصة بالزراعة ونظم الري في مصر تعد قضية أمن قومي بتعلقها بحياة المواطن المصري.

التعديات على المجاري المائية

وأضاف "أبوالفتوح"، أن التعديات على المجاري المائية سواء بالإنشاءات عليها أو بصرف المخلفات لبعض المصانع يمثل تهديدًا كبيرًا علي الزراعة المصرية لإنه يعيق تدفق المياه بشكل طبيعي مما يزيد من إهدار كميات كبيرة منها سواء بالرشح أو البخر أو عدم صلاحيتها لري الاراضي الزراعية مما تسببه من امراض للنباتات بسبب تلوث المياه من مخلفات المصانع.





وأوضح أن القرار جاء في توقيته بعد سنوات طويلة من التعديات، وأيضًا لابد أن يدخل ضمن القانون أو القرار إزالة التعديات علي حرم تلك المجاري المائية حتي يسهل تطهيرها.



وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن إزالة تلك التعديات والتي أشار لها الرئيس السيسي سواء على الأراضي الزراعية أو المجاري المائية تحافظ علي الرقعة الزراعية لمصر بشكل سريع مما يهدد الأجيال القادمة، مؤكدًا أن القرار يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقلل الفاقد من مياه المجاري المائية.

الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية

ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتنفق العديد من الأموال من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بالتزامن مع محاربة العشوائية وسوء التخطيط وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين، والسعى دائمًا نحو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لأنها ثروة غير متجددة.



قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية وفي مدة 6 شهور فقط من شأنه أن يكون رادعا لكل معتد ولوضع الأمور في نصابها الصحيح لأن المجاري المائية لها تأثير مباشر على الأراضي الزراعية وإعاقة تدفق المياه الناتجة من تلك التعديات من شأنه أن يزيد الفاقد منها وعدم وصولها لنهايات الترع.