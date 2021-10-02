Advertisements

محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر إحتياجًا المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث إستهدفت هذه القوافل قرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان، وأيضًا قرية نجع هلال التابعة لمركز إدفو.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3455 ) مواطن ومواطنة.

لافتًا إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية
محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان قوافل طبية جهود

أخبار تهمك

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| القبض على قاتل عروس القليوبية.. مفاجآت كارثية حول هوية المتهم

منذ أقل من ساعتين

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ ساعة و نصف

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ ساعتين

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الكشف على 1300 مريض بالمجان في إدفو بأسوان (صور)

صحة أسوان تنظم قافلتين بأبو سمبل السياحية ونجع هلال بإدفو

توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان

توقيع الكشف المجاني على ٢٨٥٠ مواطن خلال القوافل الطبية بإدفو وكوم امبو

الكشف المجاني على 2854 بعزبة العسكر وعزبة النهضة بمدينة اسوان

الكشف المجاني ل ( 2651 ) مواطن للقوافل الطبية في أبو الريش قبلي و السد العالي بمدينة اسوان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

02:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements