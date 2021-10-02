محافظ أسوان يتابع جهود القوافل الطبية المجانية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر إحتياجًا المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث إستهدفت هذه القوافل قرية أبو الريش بحرى التابعة لمركز أسوان، وأيضًا قرية نجع هلال التابعة لمركز إدفو.



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3455 ) مواطن ومواطنة.



لافتًا إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.