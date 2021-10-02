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"السيسي" يتابع جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعضوية كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار حسين فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء صلاح الروينى، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح أحمد موسى، مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.


ويأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلًا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

ميكنة التقاضي المستشار حسين فتحي السيسي

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