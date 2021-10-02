Advertisements

حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:11 م
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
فتح الله رضوان
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة في هذا الإتجاه بالتوازى مع تنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات حيث قامت لجنة تفتيشية مشتركة من جهاز حمياة المستهلك والتموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة متتالية داخل الأسواق للإطمئنان على سلامة المنتجات المختلفة المعروضة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وقد نجحت جهود هذه الحملات في تحرير عدد ٤ محاضر مخالفة، وإعدام نحو ٩١ كيلو مواد غذائيه متنوعة غير صالحة، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان
حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان
حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان
حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان

الكلمات المفتاحية

حملات تفتيشية اسوان

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ ساعتين

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| القبض على قاتل عروس القليوبية.. مفاجآت كارثية حول هوية المتهم

منذ أقل من ساعتين

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

صبط كمية من اللحوم والرنجة غير صالحة للستهلاك الآدمي في الغردقة (صور)

"صحة" المنيا تعدم 886 كيلو مواد غذائية في حملة تفتيشية على الأسواق

ضبط 286 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

إعدام 941 كيلوجرام أغذية فاسدة بالفيوم

ننشر خطة "الصحة" للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

الطب البيطري بقنا يضبط 197 كجم لحوم ودواجن غير صالحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

02:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements