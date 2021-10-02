حملات تفتيشية على الأسواق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة في هذا الإتجاه بالتوازى مع تنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات حيث قامت لجنة تفتيشية مشتركة من جهاز حمياة المستهلك والتموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة متتالية داخل الأسواق للإطمئنان على سلامة المنتجات المختلفة المعروضة بالمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.



وقد نجحت جهود هذه الحملات في تحرير عدد ٤ محاضر مخالفة، وإعدام نحو ٩١ كيلو مواد غذائيه متنوعة غير صالحة، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.